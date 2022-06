Covid: Veneto, 1.601 nuovi casi e 6 vittime in 24 ore

(ANSA) - VENEZIA, 02 GIU - Risale leggermente la curva dei contagi Covid-19 in Veneto, con 1.601 nuovi casi in 24 ore, che portano il totale a 1.756.982. Si registrano 6 vittime, con il totale a 14.705.

Sostanzialmente stabile il numero degli attuali positivi, che sono 26.962, 84 in più rispetto al giorno precedente. I ricoveri scendono sotto quota 500 (491) nelle aree non critiche, 13 in meno, e nelle terapie intensive (-1) con 26 pazienti. (ANSA).