Venezia, Leone d'Oro alla carriera a Catherine Deneuve

(ANSA) - VENEZIA, 01 GIU - E' stato attribuito a Catherine Deneuve il Leone d'oro alla carriera della 79/a Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia, in programma dal 31 agosto al 10 settembre. La decisione è stata presa dal Cda su proposta del Direttore della Mostra Alberto Barbera.

"È una gioia ricevere questo premio prestigioso alla Mostra di Venezia - dichiara Deneuve - che amo e conosco da molto tempo, da quando Bella di giorno di Luis Buñuel ha ricevuto a suo tempo il Leone d'oro. È un onore essere stata scelta per questo omaggio dalla Mostra, perché mi ha accompagnato molto spesso per tanti film. Grazie. Con amicizia". (ANSA).