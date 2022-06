Sicurezza stradale:dal 3 giugno la due giorni di Aci Treviso

(ANSA) - TREVISO, 01 GIU - Quasi tutto pronto per la 2 giorni "Insieme per la sicurezza" organizzata dall'Automobile Club Treviso, dedicata al tema dell'educazione stradale. L'evento, con il patrocinio della Prefettura, della Provincia e del Comune di Treviso, si svolgerà a Villa Manfrin - Margherita venerdì 3 e sabato 4 giugno dalle 10.30 fino al pomeriggio. L'iniziativa è rivolta agli stakeholders della mobilità - istituti scolastici di ogni ordine e grado, automobilisti, ciclisti, motociclisti, ciclomotoristi - e si svolge in collaborazione con i principali attori istituzionali competenti in materia - forze di polizia, comune, provincia - e l'associazione Villa Margherita inclusiva.

Si propone di sensibilizzare sull'importanza dell'educazione stradale, attraverso prove simulative, attività e brevi momenti didattici in aula. La presentazione ufficiale dell'evento oggi alle ore 12.30 all'Aci Treviso. (ANSA).