Alimentare: Crich, finanziamento 22 mln da Bnl-Unicredit

(ANSA) - ROMA, 01 GIU - UniCredit e BNL BNP Paribas sostengono i piani di crescita della Nuova Industria Biscotti Crich con nuove linee di finanziamento per complessivi 22 milioni di euro. Lo si legge in una nota secondo cui "le linee di credito così strutturate, assistite da SACE tramite Garanzia Italia, lo strumento destinato al sostegno della liquidità delle imprese italiane, sono funzionali al miglioramento del posizionamento di mercato del Gruppo Crich, tra i leader nazionali nel settore della produzione di prodotti da forno industriali (in particolare di biscotti, cracker e wafer)".

Biscotti Crich, storica realtà imprenditoriale veneta fondata nel 1870 oggi condotta dalla famiglia Rossetto, svilupperà investimenti finalizzati ad ampliare la capacità produttiva industriale.

Per Bruno Rossetto, Amministratore Delegato "Il Gruppo ha un piano industriale che prevede nei prossimi quattro anni investimenti nei processi industriali e nelle strutture per 60 milioni di euro, attraverso i quali saremo in grado di raggiungere elevati standard produttivi. Ridurremo, inoltre, l'impatto ambientale sia grazie alle nuove tecnologie di risparmio energetico che porteranno una importante riduzione delle emissioni di CO2, sia attraverso l'utilizzo di materiali eco-friendly 100% riciclabili per il confezionamento. La realizzazione del piano sarà possibile grazie anche alla collaborazione con UniCredit e BNL BNP Paribas, partner finanziari storici del Gruppo". (ANSA).