Covid: nessun morto ieri in Veneto, 386 nuovi casi

(ANSA) - VENEZIA, 30 MAG - Per la prima volta dopo alcuni mesi, il Veneto non ha registrato ieri alcun decesso per Covid-19, con il totale fermo a 14.688. L'ultima giornata con zero morti era stata il 7 ottobre scorso, Il bollettino regionale segnala 386 nuovi casi, nettamente meno dei giorni precedenti, vista anche la giornata festiva. I contagi dall'inizio della pandemia sono 1.752.156.

Prosegue la discesa dei dati clinici, con 28.430 attuali positivi, 443 in meno in 24 ore, 540 ricoverati in area medica (-4) e 31 (-1) in terapia intensiva. (ANSA).