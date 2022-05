Salone Nautico Venezia: -1, domani il taglio del nastro

(ANSA) - VENEZIA, 27 MAG - Ci saranno il lancio dagli elicotteri degli incursori della Marina Militare e la musica del Coro della Fenice a salutare, domani mattina, l'avvio della terza edizione del Salone Nautico di Venezia, in programma negli spazi dell'Arsenale fino a domenica 5 giugno.

A fare gli onori di casa all'inaugurazione della manifestazione sarà il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, accompagnato dal ministro della Pubblica Amministrazione, Renato Brunetta e dal Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, Enrico Credendino.

Per la terza volta negli ultimi quattro anni, quindi, la città lagunare e il suo Arsenale consolidano la propria posizione di prestigio nell'ambito delle grandi manifestazioni espositive dedicate alla nautica e alla sostenibilità ambientale. "Venezia torna a celebrare l'arte navale e lo fa nel luogo dove la Serenissima dimostrava al mondo la sua egemonia - ha dichiarato Brugnaro - Nel luogo simbolo dell'ingegno e dell'innovazione, saranno nove giorni dove la tradizione andrà di pari passo con la più moderne tecnologie e soprattutto dove protagonista sarà la sostenibilità ambientale, tema su cui la nostra città si è candidata a capitale mondiale".

Sarà proprio il tema del 'green' il fil rouge delle attività culturali, che metteranno al centro l'attenzione all'ambiente nei diversi aspetti della fruizione del mare e della costruzione delle barche. Se yacht e superyacht, prove in acqua, imbarcazioni tradizionali e regate la faranno da padrona, altrettanto significativi saranno i meeting che ogni giorno animeranno la manifestazione: una trentina in tutto, nei quali si parlerà di yachting e sostenibilità, nuove frontiere della cantieristica e acqua come risorsa verde per il futuro del pianeta.

Il Salone avrà numeri da record: aumentano del 25% le imbarcazioni esposte, che passano da 240 a 300 (di cui 240 in acqua) per una lunghezza totale di 2,7 chilometri. Il 98 percento dei partecipanti della scorsa edizione ha riconfermato la propria presenza, e quest'anno si contano ben 200 espositori.

Anche gli spazi espositivi 'crescono': all'interno del bacino acqueo sono stati installati oltre 1.000 metri lineari di pontili, e le grandi tese accoglieranno il meglio del design e dell'arredo nautico per un totale di 5.000 metri quadrati dedicati a esposizioni artistiche e alla cantieristica artigianale veneziana. (ANSA).