Scuole di Venezia creano 9 miniature del campanile S. Marco

(ANSA) - VENEZIA, 26 MAG - È partito il 26 maggio 'Venezia è Favolosa', appuntamento organizzato in occasione del 120/o anniversario del crollo del campanile di San Marco, durante il quale nove scuole di Venezia e terraferma espongono altrettante riproduzioni in miniatura del 'paron de casa', alte quasi due metri e create ex novo da 200 bambini. A completare le opere, nove mosaici creati con le macerie della torre.

A inaugurare l'appuntamento, la sfilata in Canal Grande di una delle opere, scortata dalla Hydrogen Boat di Gabriele Longo con a bordo 300 dolci "tochetin", che saranno consegnati ai giovani artisti in Piazza San Marco. Alle 12, al suono delle campane, scatterà il concorso partecipativo sui social network 'like e love', per il quale sono previste 30 mila adesioni online per votare i migliori mosaici e campanili delle scuole.

A fianco del Caffè Florian, che supporta la manifestazione, saranno esposti su cavalletti nove originali mosaici, realizzati con i pezzettini del campanile trovati dalle scuole durante la caccia al tesoro svoltasi in occasione della 'Giornata Nazionale del Mare' lo scorso 11 aprile, presso la spiaggia di San Nicolò al Lido di Venezia (dove furono smaltiti i resti del campanile crollato). Nel corso della mattinata, sono previsti anche giochi per i bambini, che potranno salire a turno in cima al campanile.

(ANSA).