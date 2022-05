Appalti pubblici: è boom nei primi mesi del 2020

(ANSA) - VENEZIA, 25 MAG - L'Osservatorio degli appalti nei lavori pubblici in Veneto, commissionato da Ance Veneto, ha analizzato 300 esiti di gara del primo trimestre del 2022. La segmentazione in base alla tipologia di lavori evidenza come il 29% delle gare fa riferimento a interventi per opere civili e industriali, con un importo medio a gara superiore al milione di euro; il 28% fa riferimento a opere stradali ed il 23,8% ad attività legate alla manutenzione di infrastrutture ed immobili.

Meno numerose risultano le gare per opere idrauliche e difesa del suolo (15%), anche se in termini economici la dimensione media degli interventi risulta poco meno inferiore agli 800 mila euro, mentre marginali si contano gli esiti legati al verde pubblico e arredo urbano (4,2%).

A livello territoriale si osserva come per Belluno e Rovigo gli interventi finanziati sono principalmente legati ad opere di difesa del suolo, a Venezia prevalgono le manutenzioni e a Treviso le opere di edilizia civile e industriale; a Vicenza, invece, si rileva una ripartizione analoga delle attività tra opere stradali e lavori di manutenzione (30,2%). A Padova, infine, una maggiore attenzione viene riposta sulle opere stradali (oltre un terzo del totale). (ANSA).