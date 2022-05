Covid: Veneto, 551 nuovi casi e 3 decessi in 24 ore

(ANSA) - VENEZIA, 23 MAG - Sono 551 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Veneto, un dato in forte discesa per la domenica, che porta il totale dei contagi a 1.741.944. Si registrano anche 3 vittime, con il totale a 14.648.

Tutti in discesa anche i dati clinici, con 38.799 attuali positivi, -836 rispetto alle 24 ore precedenti; nei reparti non critici vi sono 650 pazienti (-9) e nelle terapie intensive 39 (-1) (ANSA).