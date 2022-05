Nuvolari-Lenard,al Salone Venezia il top del design nautico

(ANSA) - VENEZIA, 22 MAG - Il Salone nautico di Venezia che apre il 28 maggio all'Arsenale di Venezia non proporrà solo imbarcazioni, ma anche università e innovazione legate all'economia del mare. La kermesse avrà tra gli ospiti una delle maggiori aziende a livello mondiale del design nautico, che crea mega-yacht arrivati nelle mani - tra gli altri - di Steven Spielberg, attraverso i due partner Carlo Nuvolari, Dan Lenard, assieme alla designer d'interni Valentina Zannier.

Nuvolari e Lenard saranno impegnati in una serie di attività rivolte ai giovani e al tema dell'innovazione.

"Dalla prima edizione - spiega Nuvolari, che fa parte del comitato scientifico e nella giuria del Salone - .abbiamo collaborato con il Comune nel dar vita ad un concorso di idee e progetti nautici. Quest'anno vedrà l'esposizione dei progetti migliori (premiazione il 2 giugno alle 11) e di due imbarcazioni a vela da regata costruite da Politecnico di Torino e università di Trieste".

E proprio sulla divulgazione verso i più giovani il duo si impegnerà ulteriormente dato che il 1 giugno alle ore 12 Carlo Nuvolari terrà una lezione sul Luxury yachting destinata agli studenti della Luiss Business School: "Confrontarsi con persone giovani, non oppresse dalle necessità strettamente lavorative - osserva - fornisce utili spunti di riflessione. Aiutano a definire un metro con cui misurare il grado di 'fantasia' dei nostri elaborati". L'azienda nel corso del pomeriggio sarà poi presente al convegno "Porti turistici: sicurezza e ambiente nell'attuale contesto di transizione", organizzato da Assomarinas (Associazione Italiana Porti Turistici), per parlare di innovazione e sostenibilità. (ANSA).