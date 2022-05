Playout serie B: 2-0 al Vicenza, Cosenza salvo

(ANSA) - ROMA, 20 MAG - Il Cosenza batte 2-0 il Vicenza allo stadio 'San Vito' nel ritorno dei play out e si garantisce la permanenza in serie B. In gol, 1' e 22' st (rig.) Larrivey. I veneti, che avevano vinto l'andata 1-0, retrocedono in serie C.

