Draghi, anch'io sono mezzo veneto

(ANSA) - VERONA, 20 MAG - "Un saluto ed un abbraccio grande ai veneti. In fondo anch'io sono mezzo veneto". Così il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha salutato i giornalisti al suo arrivo alla scuola media Dante Alighieri di Sommacampagna (Verona), dove si svolgerà la prima visita in regione da premier.

In particolare Draghi incontrerà una classe, la 2D, che nelle scorse settimane aveva inviato una serie di lettere a palazzo Chigi a lui indirizzate, per chiedere spiegazioni sulla guerra.

Draghi è giunto alla scuola, accolto dalla dirigente scolastica Emanuela Antolini, dal sindaco Fabrizio Bertolaso, e dal presidente del Veneto Luca Zaia assieme ad autorità locali. La visita del presidente del consiglio, dopo un momento con la classe e un incontro nella palestra della scuola, prevede la deposizione di una corona al Sacrario di Custoza, quindi una visita privata all'azienda vinicola Masi di Sant'Ambrogio di Valpolicella. (ANSA).