A Venezia un bracciale per ritrovare bambini che si perdono

(ANSA) - VENEZIA, 20 MAG - Un braccialetto giallo con Qr Code permetterà di 'tracciare' persone anziane, fragili e bambini, ossia i più a rischio di perdere l'orientamento in spiaggia e nella città di Venezia. Si tratta di un'iniziativa promossa dall'Ulss 3 Serenissima, all'interno del progetto di potenziamento sanitario 'Vacanze Sicure' per la stagione estiva 2022.

Il funzionamento è semplice: il genitore (o una persona di riferimento nel caso degli anziani), dovrà scansionare con lo smartphone il codice Qr univoco presente sul braccialetto di carta, che sarà poi fatto indossare al figlio, e inserire i propri dati (e-mail e numero di cellulare) nell'app di riferimento dedicata, tradotta in molteplici lingue. Nel caso il bambino si perdesse, la persona che lo dovesse ritrovare potrà inquadrare il Qr code con la fotocamera del proprio telefono per visualizzare il numero di riferimento o inviare la propria posizione.

I braccialetti saranno distribuiti all'accesso degli stabilimenti balneari nelle spiagge veneziane, in alberghi e strutture ricettive e ai varchi di accesso in città. Non è escluso che il servizio possa essere sfruttato anche in occasione dei festeggiamenti del Redentore, quando nella città storica si riverseranno decine di migliaia di persone. (ANSA).