Covid: Veneto, 2.613 nuovi casi e 11 vittime in 24 ore

(ANSA) - VENEZIA, 18 MAG - Sono 2.613 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Veneto, che portano il totale delle infezioni in regione a 1.733.236. Il bollettino regionale segnala 11 vittime, con il totale a 14.619.

Scende il dato degli attuali positivi ufficiali, che sono 45.410 (-1.351); salgono a 741 (+29) i ricoveri in area medica, scendono a 37 (-2) quelli in terapia intensiva.

La campagna vaccinale registra 547 somministrazioni nella giornata di ieri, prevalentemente (471) terze dosi. (ANSA).