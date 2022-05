Ambiente: inaugurato nel Bellunese "Il sentiero del respiro"

(ANSA) - LIVINALLONGO (BELLUNO), 18 MAG - È stato inaugurato oggi, a Livinallongo del Col di Lana (Belluno), "Il sentiero del respiro", un percorso naturalistico-educazionale che si estende per una lunghezza di tre chilometri ed è affiancato da un'operazione di rimboschimento di 10 mila alberi nell'area che circonda il Castello di Andraz.

L'opera sarà realizzata dalla Forestale del Veneto insieme all'agenzia regionale Veneto Agricoltura e al Comune di Livinallongo del Col di Lana per valorizzare, sotto il profilo turistico-ricettivo, il territorio colpito, nel 2018, dalla tempesta "Vaia".

Oggi sono state messe a dimora le prime cento piante di pino cembro che accompagneranno l'intero percorso. I primi 400 metri del sentiero saranno fruibili dai non vedenti e i non deambulanti. Per il resto del cammino la segnaletica sarà ben visibile e accessibile anche da smartphone tramite QR Code.

