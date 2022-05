Pnrr:Giorgetti,prima idea imprenditoriale, poi il contributo

(ANSA) - VICENZA, 16 MAG - "Non può mai essere che nasce l'idea imprenditoriale in funzione del contributo pubblico. Il contributo pubblico arriva dopo, quando l'idea imprenditoriale c'è, e ha bisogno di essere 'coccolata' e portata avanti". Lo ha detto a Vicenza il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, durante la nuova di presenza di 'Italia Domani' dialoghi sul Pnrr. "Per affrontare la trasformazione, quasi una 'rivoluzione' che stiamo vivendo - ha aggiunto - non basta da solo il coraggio dell'imprenditore; serve anche l'assistenza della parte pubblica per sostenere questa trasformazione. Questo è lo spirito con cui noi abbiamo interpretato il Pnrr. Anche la grande dote di contributi, sussidi, transizione 4.0, contratti di sviluppo, è stata messa in campo per cercare di fare le cose più semplici, più dirette, per andare incontro delle esigenze delle imprese".

E rivolgendosi soprattutto ai giovani, il responsabile del Mise ha proseguito: "qui c'è bisogno di non stare seduti, di non stare in riva al fiume. Dobbiamo andare ad affrontare le sfide con coraggio, uomini e donne, da nord a sud. Oggi chi ha un'idea deve mettersi in gioco". (ANSA).