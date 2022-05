Industria: Mise, 10 milioni per ceramica e vetro di Murano

(ANSA) - ROMA, 16 MAG - Diventano operative le misure del Ministro dello sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, che mirano a sostenere le imprese della filiera della ceramica artistica e tradizionale e del vetro artistico di Murano con risorse complessive pari a 10 milioni di euro. Si tratta, spiega il Mise in una nota, di due decreti che disciplinano le modalità di presentazione delle domande per richiedere contributi a fondo perduto destinati da una parte a ridurre i costi delle bollette per il 2022 di ambedue i settori, dall'altra alla realizzazione di progetti per la valorizzazione della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica di qualità.

"Puntiamo a garantire la continuità produttiva e la valorizzazione di storiche attività di maestri artigiani che rappresentano delle eccellenze tipicamente italiane riconosciute in tutto il mondo", dichiara il ministro Giorgetti. "È un segnale di attenzione - prosegue - verso le imprese già messe a dura prova dalla crisi legata al Covid e che ora fronteggiano le conseguenze del conflitto in Ucraina come l'aumento dei costi energetici e delle materie prime". (ANSA).