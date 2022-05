Covid: Veneto, 2.428 nuovi casi e 5 vittime in 24 ore

(ANSA) - VENEZIA, 15 MAG - In Veneto sono stati registrati 2.428 (-1.036) nuovi casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore, dato che porta il totale a 1.725.838 infetti. Il bollettino regionale segnala 5 vittime, con il totale dei decessi che arriva a 14.589. Scende ulteriormente il numero attuale dei pazienti positivi, che sono 49.952, 1.290 in meno di ieri. Negli ospedale stabili i ricoveri in area medica, che sono 746 e diminuiscono (-5) quelli in terapia intensiva, che sono 41. La campagna vaccinale segnala 1.485 dosi somministrate ieri, come al solito in prevalenza terze dosi (1.299). (ANSA).