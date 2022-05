Covid: in Veneto 5.719 nuovi casi e 14 decessi in 24 ore

(ANSA) - VENEZIA, 10 MAG - Risale la curva dei contagi in Veneto, con 5.719 nuovi casi nelle ultime 24 ore, che portano il totale a 1.708.259. Il bollettino regionale segnala 14 decessi, con il totale a 14.531.

Scendono ancora gli attuali positivi, che sono 54.968 (-2.127). Andamento stabile per i ricoveri con 817 pazienti in area medica (+7) e 40 (-4) in terapia intensiva.

Ieri son o state somministrate 750 dosi di vaccino anti-Covid, delle quali 692 erano terze dosi. (ANSA).