Covid: Veneto, 1.119 nuovi casi e 2 decessi in 24 ore

(ANSA) - VENEZIA, 09 MAG - Scende, rispetto al giorno precedente, il numero di nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Veneto: sono 1.119 contro i 3.141 di due giorni fa. Dato che porta il totale dei positivi a quota 1.702.540 e a 57.095 gli attuali positivi. Lo segnala il bollettino regionale.

Si registrano anche 2 vittime, con il totale che arriva a 14.517 decessi. Risalgono i ricoveri in area medica, che sono 810 (+12)) e in terapia intensiva, 44 (+2). (ANSA).