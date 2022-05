Caso Bellomo: Nalin trasferito alla Procura di Venezia

(ANSA) - VENEZIA, 09 MAG - E' stato trasferito alla Procura generale di Venezia come pubblico ministero Davide Nalin. A dicembre del 2017 il magistrato era stato sospeso in via cautelare delle funzioni e dallo stipendio e collocato fuori ruolo dopo che era esploso lo scandalo sulle borsiste della scuola privata di formazione per aspiranti magistrati fondata da Francesco Bellomo, ex giudice del Consiglio di Stato, poi destituito. (ANSA).