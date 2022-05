Incidenti stradali: due morti e un ferito grave nel veneziano

(ANSA) - VENEZIA, 07 MAG - Due persone sono morte e un altro è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto sulla strada statale Romea, a Mira. Secondo una prima ricostruzione tutti e tre viaggiavano su una vettura che, per cause in corso di accertamento, è uscita di strada capovolgendosi e fermando la corsa in un campo. Due degli occupanti sono morti all'istante, il terzo è stato portato con un elicottero all'ospedale di Mestre. (ANSA).