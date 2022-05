Aerei: ritorna collegamento Venezia-Philadelphia

(ANSA) - VENEZIA, 06 MAG - American Airlines riprende il collegamento stagionale tra l'Aeroporto Internazionale di Venezia Marco Polo (Vce) e Philadelphia International Airport (Phl). Il volo opererà ogni giorno con Boeing 787-8.

Il volo di American Airlines proveniente da Philadelphia, dopo oltre due anni di sospensione, è atterrato stamane sulla pista della Save, segnando il ritorno del collegamento non-stop stagionale e giornaliero della compagnia. Il collegamento da Venezia a Philpadelphia, il principale hub transatlantico della compagnia, avrà inizio a partire da domani, sabato 7 maggio, e opererà per tutta la stagione estiva, fino al 29 ottobre.

"Ad American Airlines celebriamo il ritorno del volo diretto tra Venezia e Philadelphia, un volo che rafforza ulteriormente il nostro network europeo in vista di un'intensa stagione estiva", ha commentato Rhett Workman, Managing Director - Europe, Middle East and Asia di American Airlines. (ANSA).