Operaio annega in un canale cadendo da un trattorino

Un 60enne dipendente del Comune di Costabissara è annegato all'interno di una roggia: l'operaio stava tagliando l'erba accanto alla pista ciclabile, che corre lungo la strada, quando il piccolo trattorino del quale era alla guida è scivolato all'interno del piccolo canale. L'uomo non è riuscito a liberarsi.

Non si esclude che all'origine dell'incidente sul lavoro via sia stato un malore. Sul posto i vigili del fuoco di Vicenza il Suem 118 e la polizia locale.