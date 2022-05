Diesel: con Primavera/Estate lancia nuova collezione "Sport"

(ANSA) - VICENZA, 04 MAG - Diesel lancia la sua nuova collezione, "Diesel Sport", che rappresenta una possibilità di espandere il business e di creare un nuovo linguaggio del prodotto, realizzato per soddisfare stili di vita attivi, dinamici, mobili, amanti del comfort e leggermente irriverenti.

La Primavera/Estate 2022 segna la prima collezione ufficiale della linea, che ha un'influenza "Retro Sport" e si ispira a riferimenti Diesel d'archivio, come il color-blocking, giochi di proporzioni, loghi ripetuti e un'immagine d'insieme che ricorda le estetiche degli anni 90 e dei primi 2000.

Diesel Sport ha anche implementazioni tecniche, come bra con supporto integrato, dettagli di cuciture sigillate e termosaldate, tessuti traspiranti, l'uso di tessuti in poliestere riciclato e materiali resistenti al vento e alla pioggia. La collezione si completa di short aderenti, reggiseni sportivi, body, tute, felpe con il cappuccio, t-shirt.

Con il lancio della Primavera/Estate 2022, ci sarà inoltre una preview di quattro look dell'Autunno/Inverno 2022, venduti attraverso lo store online di Diesel. (ANSA).