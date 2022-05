Milano-Cortina: nasce oggi la Fondazione Cortina

(ANSA) - VENEZIA, 03 MAG - È nato ufficialmente oggi il braccio operativo sul territorio veneto per le Olimpiadi invernali 2026. Il presidente del Veneto, Luca Zaia, il presidente della Provincia di Belluno, Roberto Padrin, e il sindaco di Cortina d'Ampezzo, Gianpietro Ghedina, hanno firmato stamani a Venezia l'atto costitutivo della 'Fondazione Cortina', che sarà presieduta da Stefano Longo.

"Siamo nel pieno del percorso delle Olimpiadi - ha commentato Zaia - i risultati si vedono, e ora c'è questo braccio territoriale per le iniziative, che si occuperà di organizzazione, promozione e di tutto quello che sarà a corredo.

È un'attività in connessione con enti pubblici - ha aggiunto - con la società Infrastrutture, e con la fondazione Milano Cortina, che è l'interlocutore diretto con il comitato olimpico".

"È un risultato che nasce dalla forte coesione tra enti, - ha commentato Ghedina - ognuno per la sua parte, ma tutti insieme per quella che è una grandissima occasione per lo sport, ma anche per il rinnovamento delle infrastrutture". (ANSA).