E-distribuzione: Padova, Elena Cornaro in opera street art

(ANSA) - PADOVA, 02 MAG - Le cabine elettriche degli anni '50 diventano opere di street art grazie all'impegno di E-Distribuzione nella rigenerazione urbana. L'artista padovano "Shife V.H.Ro" è stato scelto per realizzare un'opera su un impianto di trasformazione dell'Azienda del Gruppo Enel nel quartiere Arcella.

Il murale ritrae Elena Lucrezia Cornaro Piscopia, scelta come "ponte" temporale tra il passato ed il presente di Padova, presso la cui Università si laureò nel 1678, prima donna al mondo. la circostanza è anche l'ottocentesimo anniversario dell'Ateneo Patavino che ha visto eletta per la prima volta proprio una donna. Daniela Mapelli. L'opera di Shife V.H.Ro sarà accompagnata da una targa che riporta la frase "Il ritratto di Elena Lucrezia Cornaro Piscopia attraverso i secoli", oltre al nome ArcellaTown, community social di movimenti artistici attivi nel quartiere.

L'opera è la quarta di una serie di interventi artistici facenti parte del progetto di Arcellatown "Universa Universis Patavina Libertas", che prevede la decorazione di otto cabine elettriche di E-Distribuzione nel quartiere Arcella per gli otto secoli dell'Ateneo di Padova ed è stata realizzata con il contributo ed il patrocinio dell'Università. (ANSA).