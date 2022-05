Covid: denunciò piano pandemico Italia, Ulss lo assume

(ANSA) - TREVISO, 02 MAG - L'ex funzionario dell'Organizzazione mondiale della sanità, Francesco Zambon, è stato assunto con un concorso dall'Azienda sanitaria Ulss n.2 di Treviso, e affiancherà il direttore sanitario, Stefano Formentini, nella gestione del piano pandemico 2021-2023.

Lo ha riferito oggi il direttore generale, Francesco Benazzi, a margine della presentazione del Centro trapianti di midollo osseo allogenico all'ospedale di Treviso.

In seguito, ha aggiunto Benazzi, Zambon "sarà sempre utilizzato a livello di direzione per una serie di progettualità che andremo a svolgere nel tempo, a cominciare dall'educazione alla salute".

Zambon, nato nel Trevigiano, era salito all'attenzione delle cronache circa due anni fa per aver segnalato la mancanza di aggiornamenti del piano pandemico in Italia dal 2006 e si era in seguito dimesso dall'ufficio Oms di Venezia. (ANSA).