Musica: Padova, rassegna concerti all'aperto sotto gli archi

(ANSA) - PADOVA, 01 MAG - Si intitola "Musica sotto gli archi" la rassegna di primavera promossa a Padova dalla Fondazione Musicale Omizzolo-Peruzzi, che propone sei concerti dal 5 maggio al 7 giugno (più un'appendice a settembre) nel portico della nuova sede del quattrocentesco Palazzo Sambonifacio. All'interno del Palazzo (in via Andreini 4) recentemente restaurato, vi è una piccola e preziosa sala concerti che, custodendo i cimeli e i beni di Silvio Omizzolo e dei fondatori Enrica ed Elio Peruzzi, figlia e genero di Omizzolo, si presenta al pubblico anche come una biblioteca, un museo e un salotto: uno spaccato di vita musicale e culturale padovana del Novecento.

Il cartellone primaverile all'aperto, che festeggia il decimo anno di attività della Fondazione, presenta una serie di appuntamenti musicali incentrati sulla musica di Silvio Omizzolo e del Novecento storico italiano, ma aperti anche verso il repertorio europeo dal Settecento ad oggi. Il primo si terrà giovedì 5 maggio alle 20.15 (orario di tutti i concerti) ed avrà come protagonista il clarinettista Michele Marelli, virtuoso del corno di bassetto, uno dei migliori solisti di musica contemporanea. Il programma prevede musiche di Stockhausen, Scelsi, Fedele, Francesconi, Hosokawa, Ferneyhough, Maxell Davies e il brano "Rond'Elio" di Wolfango Dalla Vecchia, scritto per Elio Peruzzi. (ANSA).