Riapre a Venezia la storica libreria Studium

(ANSA) - VENEZIA, 29 APR - La storica Libreria Studium di San Marco, a Venezia, riapre con la nuova gestione di The Merchant of Venice, azienda veneziana della famiglia Vidal. Un intervento di rinnovamento sia dell'allestimento che dell'offerta rafforza la sua anima di libreria internazionale che si arricchisce di un'inedita libreria olfattiva.

Grazie all'accordo tra la società Sib srl, proprietaria della libreria Studium, Patriarcato di Venezia e The Merchant of Venice è stato possibile il rilancio e lo sviluppo di una attività storica e culturale che oggi trova la sua realizzazione nella nuova offerta della libreria di San Marco che riapre al pubblico con una selezione di oltre 10.000 titoli con un focus particolare su Venezia e la sua storia ma che comprende anche un'ampia scelta di narrativa e libri per ragazzi, cataloghi d'arte e soprattutto titoli in lingua inglese, francese, tedesca e spagnola. Non manca una sezione dedicata al viaggiatore immaginario Corto Maltese disegnato dal maestro veneziano del fumetto Hugo Pratt. Inoltre, la Libreria propone una linea di alta cartoleria esclusivamente sviluppata per Studium e realizzata dalla Cartiera Artigianale Toscolano con temi legati a Venezia e in particolare all'area marciana. (ANSA).