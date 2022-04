Trovato con armi e droga, arrestato 57enne nel veronese

(ANSA) - VERONA, 27 APR - Un uomo di 57 anni residente a Garda (Verona) è stato arrestato dai Carabinieri della di Bardolino perché trovato in possesso di sostanze stupefacenti ed armi non denunciate.

Le indagini sono state avviate a seguito delle segnalazioni, da parte di alcuni cittadini, di uno strano andirivieni di persone dall'abitazione dell'uomo abitazione, per lo più ragazzi molto giovani, soprattutto nelle ore serale. I militari, con il supporto anche del personale della Polizia locale di Garda, hanno proceduto alla perquisizione del domicilio del 57enne dove è stato trovato circa un etto e mezzo di marijuana, un bilancino ed altro materiale per confezionare le dosi. Nella circostanza l'uomo è stato trovato in possesso di due fucili, di cui uno modificato, la cui detenzione, dagli immediati accertamenti svolti dai carabinieri, è risultata illegale. Dopo la convalida dell'arresto il Gip ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere. (ANSA).