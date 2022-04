Premi: Giuseppe Berto, aperta selezione per l'edizione 2022

(ANSA) - RICADI, 26 APR - È ufficialmente aperto il bando 2022 del XXVIII Premio Letterario Giuseppe Berto che, dopo i due anni pandemici, torna in Calabria, a Ricadi dove si terrà la cerimonia di premiazione fissata per sabato 10 settembre nella casa dove lo scrittore veneto scrisse due dei suoi maggiori capolavori: Il male oscuro e La Gloria.

Il concorso letterario, riservato alle opere prime, si è sempre caratterizzato per il regolare alternarsi, tra il Veneto e la Calabria e più precisamente tra Mogliano Veneto, città che diede i natali a Berto nel 1914, e Capo Vaticano, dove visse gran parte della sua vita e dove è sepolto. Negli anni il premio si è affermato tra i più prestigiosi in Italia per opere prime di narrativa. Un'attitudine dell'autore infatti era quella di essere attento a giovani scrittori di talento. Dopo la scomparsa di Berto, avvenuta nel 1978, il premio fu sostenuto dalla moglie Manuela e, nel corso dei decenni, ha contribuito all'affermazione di autori dal calibro di Luca Doninelli, Paola Capriolo, Paolo Maurensig, Elena Stancanelli , Francesco Piccolo, Giulia Caminito.

Fondato da Cesare De Michelis nel 1988 il "Berto" si avvalse subito di un gruppo di amici ed estimatori del grande scrittore: tra questi critici come Giancarlo Vigorelli e Michel David o scrittori come Dante Troisi e Gaetano Tumiati. Oggi si regge sul contributo essenziale dell'Associazione culturale Giuseppe Berto, con il supporto delle Regioni Calabria e Veneto, dei Comuni di Ricadi e Mogliano Veneto e il sostegno del main sponsor San Marco Group, azienda leader in Italia nella produzione e distribuzione di pitture e vernici.

Le opere che partecipano al concorso vengono selezionate e segnalate tra quelle edite per la prima volta in Italia in senso assoluto, intendendo con ciò che non verranno ammesse al premio se rifacimenti, riedizioni o traduzioni, e dovranno essere spedite unicamente dall'editore entro e non oltre il 28 maggio 2022.La giuria del Premio, presieduta da Ernesto Ferrero, scrittore, critico, consulente editoriale e direttore del Salone del libro di Torino dal 1998 al 2016, è composta da Cristina Benussi, Giuseppe Lupo, Laura Pariani, Stefano Salis ed Emanuele Zinato. (ANSA).