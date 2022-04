Epatiti: in Veneto 7 casi, 5 dimessi e due ancora ricoverati

(ANSA) - VENEZIA, 26 APR - Sono in tutto sette i casi di epatite acuta pediatrica registrati in Veneto e trasmessi dalla Regione al Ministero della Salute. Di questi, cinque piccoli pazienti sono già stati dimessi, due sono ancora ricoverati. Lo rende noto la Regione Veneto sul caso di epatiti in età pediatrica.

I dimessi, tutti maschi, hanno rispettivamente 1 mese, 2,10, 13 e 14 anni. I ricoverati sono due bambine di 8 e 14 anni. (ANSA).