Covid:Veneto, +2.053 contagi e 7 vittime nelle ultime 24 ore

(ANSA) - VENEZIA, 25 APR - Si dimezza, rispetto a ieri il numero dei contagi Covid in Veneto registrati nelle ultime 24 ore: 2.053 contro i 4.981. Lo rileva il bollettino regionale. Vi sono anche 7 vittime. Il totale degli infetti dall'inizio dell'epidemia sale a 1.638.105. quello dei decessi a 14.400.Quasi invariato il dato dei soggetti attualmente positivi, 74.321 (-366). Variazioni poco significative anche per i dati ospedalieri. I malati Covid ricoverati in area medica sono 877 (+20), quelli in terapia intensiva rimangono 34 come il dato registrato ieri. (ANSA).