Premio Carlo Scarpa al parco Schöneberg di Berlino

(ANSA) - TREVISO, 21 APR - E' stato assegnato al "Natur-Park Schöneberger Südgelände" e al formarsi di una "natura urbana" a Berlino il Premio Internazionale Carlo Scarpa per il Giardino, istituito e organizzato dalla Fondazione Benetton Studi Ricerche dal 1990 e giunto alla 32/a edizione.

Le ricerche e le attività del Premio, rivolte annualmente a un luogo e al suo paesaggio, ritenuto particolarmente denso di valori di natura, di memoria e di invenzione, hanno messo al centro dell'edizione 2022 questo grande parco pubblico, situato nella parte sud-est del quartiere di Schöneberg, aperto ufficialmente nel 1999 ma con una storia molto più lunga: il parco è frutto del lungo periodo di abbandono di un'immensa area ferroviaria e del successivo riconoscimento del luogo come espressione di una "natura urbana berlinese", punto d'incontro tra le aspirazioni degli abitanti, la cultura contemporanea del paesaggio e l'affermazione di una profonda attenzione ecologica per la città.

Il Natur-Park Südgelände, con la lunghezza di 1,7 chilometri, fa parte di una più ampia successione di parchi pubblici che la città ha realizzato, da nord a sud, a partire da una costellazione di "vuoti" che si è saputo interpretare come un intero paesaggio. La sua storia è legata a quella della città della Berlino del dopoguerra, città isolata e divisa, e quindi all'interruzione delle sue attività ferroviarie e industriali, al progressivo smantellamento delle linee e abbandono degli impianti, dal quale prende avvio un processo di riappropriazione del suolo da parte della natura. La cessione dell'intera area al Senato di Berlino e la gestione, dal 1986, da parte di Grün Berlin, segna l'avvio di un grande cantiere sperimentale al quale partecipano ecologisti, associazioni ambientaliste e cittadini comuni.

Il convegno e la cerimonia di consegna del Premio si terranno il 14 maggio prossimo al Teatro Comunale di Treviso. (ANSA).