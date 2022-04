Ucraina: a Vicenza sequestrate armi ad aspiranti combattenti

(ANSA) - VICENZA, 20 APR - La Questura di Vicenza ha sequestrato armi e munizioni a tre persone residenti in provincia, che avrebbero manifestato l'intenzione di andare a combattere in Ucraina, due a sostegno dell'esercito russo, uno di quello di Kiev. Un altro sequestro è stato effettuato nei confronti di un cittadino ucraino, sempre abitante nel Vicentino.

I provvedimenti, scrive oggi Il Giornale di Vicenza, sono stati assunti nell'ambito di un'indagine della Digos e della Polizia Postale vicentine, che potrebbe coinvolgere un numero più ampio di persone.

Gli accertamenti sono stati svolti monitorando i social network e applicazioni di messaggistica, in particolare Telegram, nelle cui chat i tre avevano manifestato l'intenzione di andare a combattere. (ANSA).