Covid: Veneto, 2.022 positivi e 4 vittime

(ANSA) - VENEZIA, 19 APR - Sale in Veneto il numero dei contagi Covid nelle ultime 24 ore: 2.022 contro i 1.673 di ieri.

Lo rileva il bollettino regionale che segnala 1.598.078 di casi dall'inizio della pandemia. Si registrano anche 4 morti contro i 9 di ieri per un totale di 14.341. Scende il dato dei soggetti attualmente positivi, 74.012 contro i 75.610 di ieri. E' sotto la soglia dei mille il numero dei ricoverati ospedalieri, con 903 malati Covid in area medica e 36 in terapia intensiva.

