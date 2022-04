Rugby: 23-11 a Fiamme Oro, Petrarca vince Coppa Italia

(ANSA) - PARMA, 16 APR - Il Petrarca Padova di coach Andrea Marcato ha vinto la Coppa Italia 2022 di rugby le Fiamme Oro per 23-11 nella finale giocata oggi al 'Lanfranchi' di Parma. Il match, sempre in equilibrio fino al 65', è stato poi deciso da tre mete segnate dal team veneto nell'ultimo quarto d'ora, con Nostran, Carnio e Schiabel.

Per il Petrarca è la terza Coppa Italia della sua storia.

(ANSA).