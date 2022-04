A Cortina si scia anche a Pasqua

(ANSA) - VENEZIA, 15 APR - A Cortina si continua a sciare per tutto il lungo weekend di Pasqua, Pasquetta e oltre. Fino al 18 aprile gli appassionati della neve possono sfruttare il Col Gallina, grazie alla seggiovia (Falzarego-Col Gallina) che resta aperta fino al lunedì di Pasquetta. Durante il fine settimana - dal 15 al 18 - aperta anche la Tofana con gli impianti di Cortina-Ra Valles, seggiovie Pian Ra Valles-Bus Tofana e la seggiovia Cacciatori. I tiratardi della neve potranno godersi le ultime curve sulla Druscié A e B, sul Raccordo Pié Tofana, sul Muro di Ra Cioures, Busc, Cacciatori, Canalino (Canalini 1 e 2), Pian Ra Valles e la variante, e sulla mitica Forcella Rossa. Aperti anche i rifugi Masi Wine Bar, rifugio Col Druscié e Capanna Ra Valles. Come da tradizione, gli ultimi impianti a chiudere saranno quelli del Faloria. Tutti i giorni fino al primo maggio - meteo permettendo - è possibile salire dal centro di Cortina fino in vetta, grazie alla funivia Faloria, e alle seggiovie Vitelli e Rio Gere-Pian de Ra Bigontina, oltre allo skilift dei Tondi di Faloria. (ANSA).