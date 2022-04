Covid: Veneto, +5.341 contagi nelle ultime 24 ore

(ANSA) - VENEZIA, 10 APR - Situazione dei contagi Covid sostanzialmente stabile in Veneto, dove nelle ultime 24 ore sono stati registrati 5.341 nuovi positivi (ieri erano 6.820). Vi sono anche 10 vittime. Il totale degli infetti dall'inizio dell'epidemia sale a 1.554.548, quello dei decessi a 14.264.Quasi invariato il dato dei soggetti attualmente positivi, 79.273 (-494). Variazioni poco significative anche per i dati ospedalieri. I malati Covid ricoverati in area medica sono 848 (-9), quelli in terapia intensiva 45 (+2). (ANSA).