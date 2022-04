Covid: Veneto, 6.989 nuovi positivi e 13 morti

(ANSA) - VENEZIA, 06 APR - Il Veneto registra un ulteriore rialzo dei contagi Covid nelle ultime 24 ore con 6.989 nuovi casi. Il totale degli infetti da inizio pandemia raggiunge quota 1.527.854. Cresce anche il dato delle vittime, 13 in più rispetto a ieri. Lo riferisce il bollettino della Regione. Il conteggio totale si aggiorna così a 14.223 decessi; gli attuali positivi sono 80.128 (+19). Quanto all'andamento dei dati ospedalieri: immutati i ricoveri dei malati Covid in area medica, 845, si abbassa ulteriormente quello dei pazienti in terapia intensiva, 49 (-2). Ieri sono state somministrate 1.247 dosi, delle quali 48 sono prime inoculazioni. (ANSA).