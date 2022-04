Ucraina: ong, in Polonia volontario Mediterranea

(ANSA) - VENEZIA, 04 APR - Alle 14 di oggi ha messo piede in territorio polacco Volodymyr Grygorovych Znameroskyy, il volontario di Mediterranea Saving Humans, che era stato bloccato da domenica mattina alla frontiera ucraina di Korczowa.

Residente da trent'anni in Veneto e dal 1997 anche cittadino italiano, si era recato pochi giorni prima dell'inizio dell'aggressione russa, a Leopoli per i funerali del padre.

Rimasto bloccato lì, si era da subito dedicato all'assistenza a donne e bambini in fuga dalle città bombardate e all'organizzazione delle missioni umanitarie. (ANSA).