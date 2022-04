Milano-Cortina:Sant'Andrea, tempi stretti, c'è anche piano B

(ANSA) - VENEZIA, 04 APR - "La società è stata costituita di recente e a breve ci sarà un decreto del presidente del Consiglio che evidenzierà gli interventi che non potranno essere terminati entro le Olimpiadi". Lo ha riferito stamani a Venezia Luigi Sant'Andrea, commissario per i lavori in vista delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026.

Sant'Andrea ha spiegato che i tempi per la realizzazione delle opere infrastrutturali stringono, "l'approccio organizzativo è nell'alveo emergenziale, - ha spiegato - per ridurre i tempi persi e incardinare i processi nel raggiungimento dell'obiettivo".

Tra le opere stradali più importanti rientrano la Variante di Longarone e quella di Cortina, per le quali sono previsti investimenti per 300 milioni di euro ciascuna. "Realizzeremo un percorso dettagliato per dare informazioni costanti, cercare di anticipare divergenze temporali e individuare anche piani 'B'. - ha concluso il commissario - La certezza è che l'evento si farà e si farà benissimo". (ANSA).