Milano-Cortina: Malagò, preoccupato ma fraintese mie parole

(ANSA) - VENEZIA, 04 APR - "È stato forse mal riportato e malinteso quanto ho detto. Gli impianti per i 'test event' non devono essere già pronti, bensì per il 2025, un anno prima dell'inizio dei Giochi". Lo ha riferito stamani a Venezia il presidente del Coni, Giovanni Malagò, interrogato dai giornalisti sulla fase di stallo in cui versa la realizzazione di alcune strutture sportive in vista delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026.

"Quando ci hanno assegnato i giochi - ha commentato Malagò - abbiamo presentato un dossier più unico che raro, il 90% degli impianti era già realizzato. E infatti la nostra candidatura è molto 'low cost' in fase di aggiudicazione e realizzazione".

Allo stesso tempo, però, "è un dato di fatto che alcuni impianti esistenti devono essere rifatti e sistemati. - ha aggiunto - C'è preoccupazione, ma ho grande fiducia in Luigi Sant'Andrea (commissario dei lavori, ndr), che sta cercando di recuperare il tempo perduto, anche a causa del Covid. Oggi bisogna corre sul tempo". (ANSA).