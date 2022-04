Gas urticante in discoteca trevigiana, in 4 all'ospedale

(ANSA) - TREVISO, 03 APR - Quattro giovani clienti di una discoteca di Spresiano (Treviso) hanno dovuto fare ricorso alle cure del pronto soccorso per le irritazioni subite a causa della diffusione di gas urticante sulla pista da ballo da parte di ignoti. La struttura è stata evacuata per aerare il locale e rimetterlo in sicurezza e quindi riaperto. I qattro portati al pronto soccorso dell'ospedale di Treviso, dopo le cure del caso, sono stati dimessi. L'episodio risale alla notte appena trascorsa. Sull'episodio indagano i carabinieri. (ANSA).