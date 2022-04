Fiamme in appartamento, muore giovane donna nel padovano

(ANSA) - PADOVA, 01 APR - Una giovane donna è morta per un incendio divampato all'interno della sua abitazione, intorno alle ore 14:00, a Ponte San Nicolò (Padova).

L'allarme è stato dato dagli altri condomini, che hanno chiamato il 115. I pompieri, arrivati da Padova con un'autopompa e l'autoscala e sette operatori, sono entrati nell'appartamento al piano terra in fiamme e iniziato le operazioni di spegnimento, rinvenendo il corpo della 35enne privo di sensi.

Il personale medico del Suem ha solo potuto constatare la morte della donna. Sul posto il funzionario di guardia dei Vigili del fuoco e i carabinieri. Le cause dell'incendio sono al vaglio. (ANSA).