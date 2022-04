Assicurazioni: Howden acquista broker Asi e Nord Est

(ANSA) - ROMA, 01 APR - Il gruppo inglese Howden, che sta portando avanti l'offerta per Assiteca, maggiore broker assicurativo italiano, annuncia l'acquisizione a Treviso dei broker Nord Est e ASI. Lo si legge in una nota secondo cui Howden ha anche aperto gli uffici di Howden Italia a Venezia-Mestre. La nuova base operativa di Mestre, spiega il comunicato, "conferma la scelta strategica di Howden, broker assicurativo indipendente di puntare su un'area ad altissima densità imprenditoriale come il Nordest: più di 10.000 imprese con ricavi superiori a 5 milioni di euro per un fatturato complessivo di oltre 334 miliardi di euro".

Secondo Luigi Sturani, CEO di Howden Europa, "Nord Est e ASI sono due broker altamente apprezzati, siamo entusiasti di accoglierli nel gruppo. Tutte queste acquisizioni sono essenziali per espandere il nostro portafoglio di prodotti specializzati e stabilire una distribuzione territoriale locale.

La nostra strategia a lungo termine è quella di posizionarci tra i primi broker in Italia e portare talento e opportunità di scelta per i clienti in questo mercato chiave europeo". Per Antonio Forcellini, Chief Commercial Officer di Howden Italia "i due broker appresentano altri due passi avanti per il nostro progetto di unire le eccellenze italiane nel mondo del brokeraggio per dare un servizio di alto livello ai nostri clienti". (ANSA).