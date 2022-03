Covid: Veneto, curva contagi scende ma crescono i ricoveri

(ANSA) - VENEZIA, 30 MAR - Scende la curva dei nuovi contagi Covid-19 in Veneto, ma risalgono tutti i dati su decessi e ospedali. I nuovi casi registrati in 24 ore sono 7.874 (ieri avevano sfiorato quota 10 mila), con il totale a 1.482.982; i decessi sono 15, per un totale di 14.141 vittime da inizio pandemia.

Salgono ancora gli attuali positivi, che sono 78.194 (+1.712). Negli ospedali, tornano sopra quota 800 (811) i ricoverati in area medica, +18 in un giorno, e sono 62 (+6) quelli in terapia intensiva.

Sul fronte della campagna vaccinale, sono state 2.136 le somministrazioni di ieri, di cui 1.913 booster e 105 prime dosi.

(ANSA).