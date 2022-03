Natural Born Wines, a Verona l'evento dei vignaioli naturali

(ANSA) - VENEZIA, 26 MAR - Si preannuncia come un 'fuori salone' in campagna "Natural Born Wines", il festival dei vignaioli naturali che si terrà dal 9 all'11 aprile a Villa Boschi, Isola della Scala, vicino a Verona. Campagne e colline d'Italia sono disseminate di questi vini spesso poco conosciuti, espressione del terroir, e ricchi di vita. Sono vini prodotti in piccole o piccolissime quantità, nati dalle mani di vignaioli che curano le uve rispettando le caratteristiche del luogo, l'ambiente e le tradizioni.

L'appuntamento a Villa Boschi è organizzato da Sorgentedelvino, salone emiliano del vino naturale che dal 2009 scandaglia i territori italiani alla ricerca di gioielli enologici. E' in costante aumento il numero di persone che in Italia e nel mondo scelgono di portare in tavola vini naturali, non solo per motivi etici, ma per l'intensità che essi hanno nel bicchiere. La carta dei principi che i vignaioli di Natural Born Wines condividono racconta con cosa rende speciali questi vini: le uve sono coltivate con metodi biologici o biodinamici, le fermentazioni avvengono solo con lieviti indigeni, in cantina l'uva si trasforma in vino senza additivi e coadiuvanti, si utilizzano solfiti solo quando è necessario e in piccole quantità. (ANSA).