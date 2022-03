Vele tra cielo e neve, a Passo Giau il mondiale di Snowkite

(ANSA) - CORTINA, 24 MAR - Prende il via domani sulle nevi di Passo Giau, sopra a Cortina, la tappa finale dei Mondiali di Snowkite, specialità a metà tra mare e montagna, dove atleti sugli sci si esibiscono in evoluzioni e trick sfruttando l'ala da kitesurf per farsi trainare dal vento. Passo Giau, tra le più belle località delle Dolomiti, sarà il teatro di una serie di sfide che permetteranno di decretare i campioni del mondo di due specialità, Big Air e Freestyle, oltre che assegnare il titolo italiano. Nei tre giorni della competizione, dal 25 al 27 marzo, sono attesi molti atleti di livello internazionale, provenienti in particolare, oltre che dall'Italia, da Belgio, Francia, Repubblica Ceca, Austria.

Nei tre giorni di gara sarà allestito il Kite Village, a Col Gallina, nell'ambito del quale si svolgeranno anche iniziative per sostenere i bambini ucraini e l'Unicef. (ANSA).